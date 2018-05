Aleppo: „Unsterbliches Regiment“ marschiert nun auch in Syrien – FOTOs

Beim „Unsterblichen Regiment“ in Aleppo haben sowohl Bewohner der Stadt als auch Vertreter der russischen Diaspora teilgenommen.

„Heute haben sich in der Aktion „Unsterbliches Regiment“ die Portraits der Helden des Großen Vaterländischen Krieges und die der Kämpfer der syrischen Armee, die in den letzten Jahren im Kampf mit den Terroristen gefallen sind, vermischt. Wir haben zusammen mit russischen Offizieren und unseren russischen Brüdern das Andenken an die Helden gewürdigt“, sagte einer der Teilnehmer Sputnik.

Während des Marsches sind außerdem der Leiter des russischen Versöhnungszentrums für Konfliktparteien in Syrien in der Stadt Aleppo, Sergej Popov, sowie Vertreter der lokalen Behörden aufgetreten.

Aleppo: „Unsterbliches Regiment“ marschiert nun auch in Syrien © RIA Novosti . Russisches Versöhnungszentrum

Aleppo: „Unsterbliches Regiment“ marschiert nun auch in Syrien © RIA Novosti . Russisches Versöhnungszentrum

Aleppo: „Unsterbliches Regiment“ marschiert nun auch in Syrien © RIA Novosti . Russisches Versöhnungszentrum

Aleppo: „Unsterbliches Regiment“ marschiert nun auch in Syrien © RIA Novosti . Russisches Versöhnungszentrum

Russischer Soldat bindet einem syrischen Mädchen das Georgsband (bereits am 06.05.18) © RIA Novosti . Russisches Versöhnungszentrum 1 / 5 © RIA Novosti . Russisches Versöhnungszentrum Aleppo: „Unsterbliches Regiment“ marschiert nun auch in Syrien

Auch Kinder-Theatergruppen tanzten für die Zuschauer zu dem russisch-sowjetischen Lied „Katjuscha“.

Zuvor hatte der syrische Präsident, Baschar al-Assad, erklärt, dass der Westen regelmäßig Versuche unternehme, die Rolle der Sowjetunion beim Sieg über den Faschismus zu vertuschen.

/NG/GS