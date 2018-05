Syrisches Duma mit neuem Markt und Mini-Bäckerei versorgt

In der Stadt Duma in Ost-Ghuta sind eine neue Markthalle und eine Mini-Bäckerei eröffnet worden, wo Lebensmittel zu niedrigen Preisen verkauft werden. Dies sagte die Marktdirektorin Kadi Lofari den Journalisten.

„Wir haben alle Produkte, die man für das Leben braucht… Wir wissen, dass diese Menschen durch den Krieg schwer gelitten haben, also haben wir uns für sie ins Zeug gelegt. Die lokalen Preise sind hier im Schnitt mit den Großhandelspreisen ident. Hier ist alles um ein Vielfaches billiger als in Damaskus“, so Lofari.

© REUTERS / Omar Sanadiki Hilfskorridor aus Ost-Ghuta: Bereits Rettung für über 165.000 Menschen

Etwa 300 Menschen sollen sich bei der Eröffnung der Markthalle versammelt haben.

Der Direktor der Bäckerei, Muhammad Khatib, erläuterte, dass sein Geschäft auf einem Lastwagen basiere.

„Wir können an jeden Ort gelangen, der von der syrischen Armee befreit worden ist, dort schnell Brot backen und die Leute ernähren. Wir sind 24 Stunden pro Tag in Betrieb, weil es hier eine Menge hungriger Menschen gibt“, erklärte er.

Khatib fügte hinzu, dass sich mit der Ankunft der syrischen Armee in der Stadt viel verändert habe.

„Das Leben ist ganz anders geworden. Jetzt kann man Essen kaufen. Zuvor verzehrten wir wie die Tiere alles, was es gab“, sagte die Stadteinwohnerin Zainab Beradar.

In April hatten die syrischen Regierungskräfte erklärt, dass der Vorort von Damaskus Ost-Ghuta völlig von den militanten Kämpfern befreit worden sei.