Politikerin antwortet Bild: „Bald ist bei ihnen selbst ‚Frau‘ ein Affront“

Für die deutsche Boulevardzeitung „Bild“ ist es ein Affront, wenn der russische Präsident Wladimir Putin der Bundeskanzlerin Angela Merkel Blumen schenkt. Die russische Abgeordnete Irina Jarowaja sieht das völlig anders. Die 51-Jährige erklärt den Journalisten, was ein Blumengeschenk für eine Frau wirklich bedeutet.

Die „Bild“ hatte zuvor den russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisiert, weil er sich erlaubt hatte, die Bundeskanzlerin Angela Merkel in seiner Sommerresidenz in Sotschi mit einem Blumenstrauß zu begrüßen. „Was höflich aussieht, ist in Wahrheit ein Affront“, titelte das Blatt.

© Sputnik / Michail Klimentjew Putins Blumen für Merkel: „Bild“ sieht darin Beleidigung

Irina Jarowaja, die im russischen Parlamentsunterhaus, der Duma, für die Partei Geeintes Russland sitzt, vermutet, dass dem Verfasser einfach der Sinn für Ästhetik fehle.

„Ein Blumenstrauß für eine Frau, besonders ein schön geschenkter, ist ein Zeichen der Achtung. Wer ihn als Affront versteht, hat keinen Sinn für Ästhetik, für die Schönheit zwischenmenschlicher Beziehungen“, sagte Jarowaja am Montag. „So könnte bald selbst die Anrede Frau zu einem Affront werden.“

„Blumen geschenkt zu bekommen ist für eine Frau eine schöne Tradition und ein Privileg, nämlich selbst dann, wenn es sich um eine Politikerin handelt.“