Ziviles Leben kehrt nach Ost-Ghuta zurück – Schulen wieder geöffnet

Nach der Befreiung der Enklave Ost-Ghuta von militanten Islamisten sind die Schulen in den Städten wieder in Betrieb.

© AP Photo / SANA via AP Syrisches Duma mit neuem Markt und Mini-Bäckerei versorgt

„Die Schulen wurden vor kurzem geöffnet. Der Staat hat uns Lehrbücher gegeben und wir haben sofort die Arbeit hier, in dieser Stadt, wieder aufgenommen. Die Kinder haben die Unterrichtsstunden vermisst, und es ist einfach und angenehm, ihnen etwas beizubringen. Ich habe früher in Harasta gearbeitet und war sehr glücklich darüber, hierher zurückkehren zu können“, sagte der Leiter der Bildungsabteilung von der befreiten Stadt Harasta in Ost-Ghuta, Ahmed Said Rustom, gegenüber Reportern.

Im April waren das Gebiet der Enklave Ost-Ghuta in der Nähe von Damaskus sowie Ost-Kalamun von Militanten befreit worden.