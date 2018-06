Deutschland: Zehn Prozent aller Verbrechen begehen Migranten – Polizei

Migranten verüben zehn Prozent der Verbrechen in Deutschland. Das sagte der Kriminaldirektor Bernhard Egger vom Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) der Nachrichtenagentur RIA Novosti im Rahmen der internationalen Konferenz „Die Herausforderungen moderner Migrationsprozesse“, die am Montag in Moskau stattfand.