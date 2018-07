Ausgehetzt: Zehntausende demonstrierten in München gegen Flüchtlingspolitik der CSU

Trotz Regenwetter demonstrierten am 22. Juli bis zu 50.000 in München gegen die Flüchtlingspolitik der CSU. So war der Sonntag in München und im Netz.

130 Unterstützerorganisationen hatten zur Demonstration „#ausgehetzt – Gemeinsam gegen die Politik der Angst!“ aufgerufen. Darunter Flüchtlingshilfeorganisationen, Gewerkschaften, Verbände, Kulturschaffende, kirchliche Einrichtungen und Parteigruppierungen – auch die SPD:

​

Trotz Regen kamen laut Polizei 20.000 Teilnehmer. Die Veranstalter sprachen von insgesamt 50.000 Demonstranten:

Also bei Gröhnemeyer am Königsplatz waren es 24.000 Zuschauer. Wer dort war weis, es sind heute gut doppelt so viele. #ausgehetzt pic.twitter.com/4HKovdygZs — Peter Bongers (@Peter_Bongers) 22. Juli 2018

​

Ich war noch nie so stolz auf München wie in diesem Moment! #ausgehetzt pic.twitter.com/9MXGDxStvE — Becky (@rebecksnm) 22. Juli 2018

​

Wenn du dich christlich und sozial nennst und dann Nonnen gegen dich aufbringst und die gegen dich protestieren, hast du echt richtig Scheiße gebaut. Aber so richtig. #ausgehetzt #muc2207 pic.twitter.com/BKip05VLCe — Faktenfreund🙋 (@FriendOfFacts17) 22. Juli 2018

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte gegenüber der Münchner „Abendzeitung“: „Es ist ein Wahnsinn, dass bei diesem Wetter wieder so viele Leute auf die Straße gehen. Das zeigt, wie die Politik unserer Staatsregierung bei den Menschen ankommt … Der soziale Friede in unserer Stadt und in Bayern ist gefährdet. Durch Verrohung der Sprache und völlig falsche Prioritätensetzung. Wir stehen auf, immer wieder, wenn es notwendig ist“:

​

"Man kann nicht einfach sagen: 'Wir machen das schöne blaue Land", sagt diese mutmaßlich christliche Demonstrationsteilnehmerin der Christlich-Sozialen Union. #ausgehetzt @SPIEGELONLINE @erikhaussler pic.twitter.com/85GlSs8uT5 — Martin Jäschke (@jaeschko) 22. Juli 2018

​

+ A U S G E H E T Z T +

Einfach Wunderbar… Grantlen Ja. Hetze Nein.

😃 #Ausgehetzt pic.twitter.com/R46hsbequL — #CITYGUIDEMUNICH (@CITYGUIDEMUNICH) 22. Juli 2018

​

​

Beeindruckendes Bild am Goetheplatz bei der #ausgehetzt-Demo. Selten so viele Regenschirme von oben gesehen. München ist heute tatsächlich sehr bunt. pic.twitter.com/UHXLV549lT — Max Muth @ #ausgehetzt-Demo (@maksumuto) 22. Juli 2018

​

Protestiert wurde insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der Christsozialen. In ihrem Aufruf zum Protest warfen die Veranstalter CSU-Chef Horst Seehofer, Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine „verantwortungslose Politik der Spaltung“ vor. Nicht erst durch die AfD würden Hass und Ausgrenzung in der Politik eskalieren. „Wir setzen ein Zeichen gegen den massiven Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkung unserer Freiheit und Angriffe auf die Menschenrechte.“

>>Mehr zum Thema: Anti-CSU-Proteste in München — VIDEO

Egal, wie viel Plakate die #CSU aufhängt: Wer sich über Abschiebungen amüsiert, von „Asyltourismus“ schwadroniert, die freie Meinungsäußerung in Frage stellt und ein Klima der Angst befeuert, der hat eines sicher nicht: politischen Anstand. Soli-Grüße nach München! #ausgehetzt — Johanna Uekermann (@j_uekermann) 22. Juli 2018

​

​

Die CSU hatte auf den Demonstrationsaufruf mit einer Gegenkampagne reagiert. In der Stadt wurden Plakate aufgehängt mit dem Aufdruck „Ja zum politischen Anstand! Nein zu #ausgehetzt. Bayern lässt sich nicht verhetzen!“ „Wir sollten lachend daran vorbeiziehen", sagte Thomas Lechner, einer der Organisatoren der Demo über die Plakat-Aktion:

Auf dem Weg nach München gesehen. Die #CSU wirbt massiv gegen die #ausgehetzt Demo in München… unfassbar. Ist euch nicht das Geld zu schade @CSU? pic.twitter.com/dlhj7dabYt — Thomas König (@_koenigthomas) 22. Juli 2018

​

Die #CSU hätte die #ausgehetzt-Demo einfach ignorieren können. Erst durch ihr Vorgehen mit Plakaten, Statements und Drohungen auf dem Dienstweg gegen die Demo haben sie sich selbst für alle sichtbar zum Protestobjekt der Demo erklärt, mithin zu Hetzern. Wer berät die eigentlich? — Mario Sixtus 馬六 🇪🇺🇭🇰 (@sixtus) 22. Juli 2018

​

Liebe @CSU,

Bayern lässt sich nicht verhetzen! Viele Menschen in Bayern wissen, was sie an der CSU haben.

Deswegen zeigen sie euch heute, dass eure „Asyltourismus“-Propaganda widerlich ist.



Wer mit dem Feuer spielt, kann viel verbrennen. Wir sind nur die Feuerwehr. #ausgehetzt pic.twitter.com/srbSaItbtE — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 22. Juli 2018

​

>>Mehr zum Thema: Seehofer nach Innenministertreffen: Droht doch wieder nationaler Alleingang?

Die Reaktionen auf die Demo im Netz fallen trotzdem selten zugunsten der CSU aus:

Zum Zustand der CSU:



✅ Demonstrieren 50 AfDler auf dem Marienplatz, dann muss man deren Sorgen ernst nehmen.

🚫 Demonstrieren 25.000 Bürger genau gegen diesen Rechtsruck, dann will sie das verhindern oder diskreditieren.#ausgehetzt https://t.co/bv2vGRlZkP — alf frommer (@siegstyle) 22. Juli 2018

​

Merkzettel für die #CSU



Anständig ist:

— Ertrinkende retten

— für Demokratie demonstrieren

— Vielfalt feiern



Unanständig ist:

— sich über Abschiebungen freuen

— Verfolgte als Touristen bezeichnen

— das ganze Land erpressen#ausgehetzt — Robin Mesarosch (@mesarosch) 22. Juli 2018

​

„Die Lifeline hat in 4 Rettungsaktionen 450 Menschen vor dem Ertrinken gerettet, dafür schäme ich mich nicht. Machen Sie eine Konferenz, Frau Merkel, und wir suchen gemeinsam eine Lösung, dass unsere Schiffe wieder fahren“, sagt Claus Peter Reisch aus Landsberg bei #ausgehetzt pic.twitter.com/dD50uhESkq — Julia Fritzsche (@jufritzsche) 22. Juli 2018

​

© AFP 2018 / KAY NIETFELD / DPA Wenn Willkommenskultur teuer wird: Flüchtlingsbürgen sollen zahlen

In der Tagesschau gerade: Die CSU spricht in Bezug auf die #ausgehetzt-Demo von „politischer Verwahrlosung“.



Demonstrationen als „politische Verwahrlosung“. Kinners, politisch verwahrlost ist eure Wortwahl, Demonstrationen mit Sicherheit nicht. — Labby Parmigiano (@Laabsal) 22. Juli 2018

CSU-Generalsekretär Markus Blume warf den Demonstranten „Hetze“ gegen seine Partei vor. „Wer ‚CSU-Rassistenpack‘ skandiert, wer der CSU unterstellt, Konzentrationslager vorzubereiten, oder wer die CSU für schuldig erklärt am Tod von Migranten im Mittelmeer, der hat jeglichen Anstand verloren und betreibt übelste Hetze“, sagte Blume „Spiegel online“ . „Dass nebenbei auch noch bei der Demo erklärt wird, ‚Ganz München hasst die Polizei‘, spricht Bände über den Kreis der Unterstützer auch aus dem linksradikalen Umfeld“, fügte er hinzu.

​

​

Bereits im Mai hatten in München bei einer Kundgebung etwa 30.000 Menschen gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz demonstriert. Auch am Sonntag richtete sich der Protest gegen dieses Gesetz.