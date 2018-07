Die meisten Amerikaner wollen zweites Trump-Putin-Treffen – Umfrage

Die Mehrheit der US-Bürger unterstützt einer Umfrage von The Hill und HarrisX zufolge den Vorschlag des US-Präsidenten Donald Trump, einen weiteren Gipfel mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin abzuhalten.

54 Prozent der Befragten befürworten Trumps Absicht in Bezug auf eine neue Zusammenkunft mit Putin.

Zudem glauben 61 Prozent der Amerikaner, bessere Beziehungen zu Russland seien im besten Interesse der Vereinigten Staaten.

Im Rahmen der Meinungsforschung wurde eine zufällig ausgewählte Stichprobe von 1.001 Wählern befragt. Die Ergebnisse wurden dann nach Alter, Region, Rasse, Ethnizität, Familienstand, Haushaltsgröße, Einkommen, Beschäftigung, Bildung, politischer Partei und politischer Ideologie ausgewertet.

Die Meinungsforscher behaupten, so The Hill, die Ergebnisse zeugten von der Fähigkeit der US-Bürger, das langfristige Interesse des Staates von der negativen Medienberichterstattung über Trumps ersten Gipfel mit Putin in Helsinki trennen zu können.

Zum Beispiel fand die Umfrage heraus, 60 Prozent der Amerikaner hätten Trumps Umgang mit Russland nach dem Gipfel zwar missbilligt, ein weiteres Treffen jedoch unterstützt.