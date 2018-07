„Scham-Sieg“: Hetze gegen ukrainischen Boxer Ussyk nach Kampf in Moskau

Die ukrainischen Nationalisten haben den Boxer Oleksandr Ussyk scharf kritisiert, der in Moskau den Kampf gegen den Russen Murat Gassijew gewonnen hat. Für den Filialeleiter der Partei „Die Freiheit“ in Odessa Sergej Soltasjuk ist der Sieg von Ussyk „der schändlichste“ in der Geschichte der Ukraine.