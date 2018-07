Chinesisches Besteck: Panne bei Trumps „Made in America“- Party

Einer der Teilnehmer, der Präsident der Firma Sherrill Manufacturing, Matt Roberts bemerkte, dass sich auf den Tischen im Weißen Haus in China hergestelltes Besteck befinden würde.

Während Roberts die Produktion seiner Firma auf den Tischen präsentierte, kam auf ihn eine Senatorin mit einem Löffel vom Büffet zu. Laut The Week sagte er enttäuscht, darauf stehe „Oneida Ltd, was „made in China“ heiße.

Oneida ist eine amerikanische Firma, die ihre Produktion ins Ausland verlagert hat, unter anderem nach China. Das Unternehmen von Roberts befindet sich in einem der ehemaligen Oneida-Gebäude.

Im November des letzten Jahres hatte der US-Staatschef versprochen, das Weiße Haus werde das Besteck bei einer einzigen Firma kaufen, die das Besteck ausschließlich in den USA herstelle, nämlich bei Sherrill Manufacturing. Jedoch sei das Geschäft anscheinend noch nicht zustande gekommen, schreibt The Week.

>>Weitere Artikel: Trump will „echten Atomdeal“ mit Iran abschließen