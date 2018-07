Auch in Deutschland wünschenswert? Frankreich verbietet Handys an Schulen

Das französische Parlament hat einem Gesetz zugestimmt, das alle internetfähigen Geräte an Schulen verbietet. Auch in Deutschland regt sich über diese Maßnahme die Diskussion an - allerdings in die entgegengesetzte Richtung.

Das französische Parlament hat einem gesetzlichen Verbot für internetfähige Handys und Smartphones an Schulen zugestimmt.

Die Initiative war bereits eines der Wahlkampfversprechen von Präsident Emmanuel Macron und konnte nun realisiert werden.

Die Opposition kritisierte diesen Schritt jedoch als eine „Scheinlösung“.

Ein Gesetz, das die Handynutzung während des Unterrichts verbietet, gibt es in Frankreich schon seit 2010.

Die neue Regelung sieht nun ein Komplettverbot internetfähiger Geräte wie Handys, Tablets und Smartwatches in allen Räumlichkeiten und bei schulischen Aktivitäten auch außerhalb des Schulgebäudes vor.

>>>Handys in Gefahr: Experten stellen Liste der<<<

Ausnahmen gibt es für die Nutzung für Unterrichtszwecke sowie für Kinder mit einer Behinderung.

Das Verbot soll dabei an Vorschulen, Grundschulen und weiterführenden Schulen gelten und somit Kinder und Schüler im Alter von drei bis 15 Jahren betreffen.

Französische Gymnasien (Lycées) sind zum Einführen des Verbots nicht verpflichtet, dürfen es aber auch durchsetzen.

Auch in Deutschland gibt es Diskussionen zu einem möglichen Handyverbot an Schulen – diese gehen aber in die entgegengesetzte Richtung.

Ein Verbot existiert bislang nur in Bayern. Politiker von Grünen, Freien Wählern, AfD, Linken, SPD und FDP halten dies allerdings nicht für „zeitgemäß“ und wollen das Landesgesetz kippen.

Und was denken Sie? Sollte ein Handyverbot an deutschen Schulen eingeführt werden? Schreiben Sie uns in den Kommentaren!