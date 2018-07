Waffen aus dem 3D-Drucker: Trumps Regierung angeklagt

Der Hauptkläger ist dem Blatt zufolge Bob Ferguson, demokratischer Generalstaatsanwalt im Staat Washington. Der Klage schlossen sich Generalstaatsanwälte in den Staaten Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland, New York sowie dem Hauptstadtbezirk Washington D.C. an.

„Warum ermöglicht Trumps Regierung die Veröffentlichung von mit einem 3D-Drucker gedruckten ‚Geisterwaffen‘ im Internet?“, schreibt Ferguson auf Facebook.

Die „per Download verfügbaren Waffen“ würden nicht registriert, seien unauffindbar und würden von Metalldetektoren nicht erkannt.

„Das ist einfach verrückt, Kriminellen Werkzeug für die Herstellung von unauffindbaren, nicht nachweisbaren Waffen zu beschaffen, die mit einem Druck auf den Knopf mit einem 3D-Drucker erzeugt werden können. Jedoch ist das genau, was Trumps Administration erlaubt“, heißt es in einer Pressemitteilung der New Yorker Staatsanwältin, Barbara Underwood.

Die Staatsanwälte würden nicht „danebenstehen, wenn die Sicherheit der Bewohner New Yorks durch diese plötzliche Kehrtwende der Bundesregierung gefährdet“ werde.

Die Firma Defense Distributed erreichte Ende Juni eine Einigung mit der Regierung von Donald Trump. Nun kann die Firma Entwürfe für den Ausdruck von Plastikpistolen im Netz verfügbar machen. Schon 1000 Personen luden Anleitungen für AR-15-Gewehre herunter, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf Regierungsvertreter.