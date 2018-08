Facebook fragt bei Banken Kontodaten von Nutzern an – WSJ

Hintergrund sind laut WSJ möglicherweise geplante neue Services des Netzwerks, mit denen FB nun Bankdienstleistungen übernehmen könnte. Diese sollen FB zu einem Online-Handelsplatz ausbauen lassen, hieß es.

„Facebook möchte zunehmend eine Plattform sein, wo Leute außer Kommunikation mit deren Freunden auch Produkte und Dienstleistungen kaufen und verkaufen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen mit JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. und U.S. Bancorp mögliche Funktionen für Kunden dieser Banken besprochen, die das Netzwerk auf Basis seines Facebook-Messengers anbieten kann“, so WSJ

Es gehe um eine Funktion, die den Nutzern deren Kontostand zeigen sowie vor Betrugsversuchen warnen könnte, hieß es.

Einer der Geldinstitute soll die Verhandlungen mit FB gestoppt haben. Der Grund seien Bedenken wegen der Datensicherheit. Darüber hinaus sollen Banken eher nicht dazu neigen, die gefragten Informationen mit dem Netzwerk zu teilen. Denn sie würden gerne mehr Kunden in ihren eigenen Apps haben.