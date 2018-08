Afghane nicht schwul genug für Österreich – Behörde argumentiert mit Klischees

Er ist 18 Jahre alt. Er kam allein nach Österreich und beantragte dort Asyl. Der Grund: In seinem Heimatland fühlt sich der Afghane wegen seiner Homosexualität nicht sicher. In Afghanistan ist seine Orientierung gesellschaftlich nicht akzeptiert. Regelmäßig flüchten Schwule und Lesben auch aus diversen afrikanischen und arabischen Staaten.

>>Andere Sputnik-Artikel: „Jeder Deutsche sollte Flüchtlinge bei sich aufnehmen und Geld spenden“

Doch der junge Mann darf nicht bleiben. Sein Antrag wird abgelehnt, wie die Wiener Wochenzeitung „Falter“ berichtet. Der zuständige Beamte soll nämlich die Homosexualität der Asylbewerbers infrage gestellt haben – mit einer sehr eigenwilligen Begründung. Im Bescheid wird mit Stereotypen argumentiert: „Weder Ihr Gang, Ihr Gehabe oder Ihre Bekleidung haben auch nur annähernd darauf hingedeutet, dass Sie homosexuell sein könnten.“

Ein junger Afghane sucht Schutz in Österreich. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl glaubt nicht, dass er homosexuell ist. Das sind die Begründungen. Mehr im neuen @falter_at pic.twitter.com/B4ljCsdTJI — Nina Horaczek (@NinaHoraczek) August 14, 2018

​

© REUTERS / Michaela Rehle Österreichs Innenminister nennt „alarmierende“ Aspekte der Abschiebung von Migranten

Außerdem heißt es dort: „Es wird berichtet, dass Sie öfter Auseinandersetzungen mit anderen Zimmergenossen hatten. Ein Aggressionspotential ist bei Ihnen also vorhanden, das bei einem Homosexuellen nicht zu erwarten wäre.“ Und weiter: „Freunde hätten Sie nicht sehr viele, steht in dem Bericht ebenso. Sind Homosexuelle nicht eher gesellig?“

Der Beamte widerspricht weiter der Angabe des Mannes, er habe auch nicht-homosexuelle Jungen geküsst. Die Begründung hier lautet: „Hätten Sie das tatsächlich bei einem nicht homosexuellen Jungen gemacht, dann hätten Sie furchtbare Prügel bezogen.“ Und auch die Angabe des Afghanen, er habe sich schon früh für Männer interessiert, will er so nicht stehen lassen und kontert: „Ihre behaupteten homosexuellen Gefühle im Alter von bereits zwölf Jahren können nicht nachvollzogen werden, da das der Behörde recht früh erscheint. In einer wenig sexuellen Gesellschaft wie der afghanischen, in der es in der Öffentlichkeit keine sexuellen Reize durch Mode und Werbung gibt, ist es nicht sehr wahrscheinlich, bereits so früh ‚sexualisiert‘ zu werden.“ Der letzte Satz des Bescheids lautet nach dem „Falter“: „Sie sind nicht homosexuell und haben daher bei Ihrer Rückkehr nach Afghanistan nichts zu befürchten.“

>>Andere Sputnik-Artikel: Wien: „Massenmigration ist die größte Bedrohung“

Das österreichische Verfassungsgericht hatte im Oktober 2014 entschieden, dass homosexuelle Flüchtlinge nicht in ihr Heimatland zurückgeschickt werden dürfen, wenn sie ihre Sexualität geheim halten oder „Zurückhaltung beim Ausleben der sexuellen Ausrichtung üben“ müssten.

Der Asylbewerber aus Afghanistan hat gegen den Bescheid Einspruch eingelegt.