Wohnen wie ein Flüchtling – Hamburg verscherbelt Flüchtlingshäuser auf Ebay

Die drei Jahre alten Häuser können laut Beschreibung als Gästehaus, Werkstatt oder als Sport-, Spiel- und Yogahaus genutzt werden.

Das Pikante: Bei den Holzbauten, die Hamburg als Schnäppchen über Ebay-Kleinanzeigen raushaut, handelt es sich um ehemalige Flüchtlingsunterkünfte aus einer Hamburger Erstaufnahmeeinrichtung. Offenbar werden diese nicht mehr gebraucht. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen bestätigt: Seit Jahresbeginn kamen in der Hansestadt monatlich nur 665 bis 791 Flüchtlinge an. Ein großer Teil der Neuankömmlinge wurde in andere Bundesländer weitergeleitet. So blieben von den im Juli 2018 registrierten 791 Neuzugängen nur 301 Personen in Hamburg.

Die ausgemusterten Unterkünfte finden bei Ebay-Kleinanzeigen reißenden Absatz. „Die Resonanz am ersten Tag war enorm, wir hatten um die 100 Anfragen“, sagte der Sprecher des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge, Daniel Posselt gegenüber der DPA. „Es gab Interesse aus ganz Deutschland.“ Obwohl die Häuser selbst abgeholt werden müssen, ihr Transport innerhalb der Stadt etwa 3000 bis 5000 Euro kosten dürfte und die zukünftigen Besitzer eine Baugenehmigung haben müssen, können sich offenbar viele Menschen gut vorstellen, in einem Flüchtlingshaus zu wohnen oder Yoga zu machen.