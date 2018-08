Erneut beim Lügen über Putin erwischt – Strafe gegen France 2 gefordert

Die Partei Union Populaire Républicaine (UPR) forderte vom Obersten Medienrat CSA, France 2 zu bestrafen, berichtet RT. UPR-Abgeordnete vermuten, dass der Sender seine Zuschauer absichtlich ins Irre geführt hat.

Jäger statt Tierschützer

Am 10. August hatte France 2 berichtet, wie verschiedene Staats- und Regierungschefs ihre Ferien verbringen. Als Wladimir Putin an der Reihe war, zeigte der Sender Bilder aus dem Jahr 2008, auf denen der jetzige russische Präsident und der damalige Premierminister mit einem sibirischen Tiger posiert.

© REUTERS / Stefan Wermuth Kolonialwahn: France 2 droht Klage wegen voreingenommener Rio-Moderation

Dabei hieß es aus dem Off, dass auf diese Wildkatzen in Sibirien Jagd gemacht werde. In Wirklichkeit aber besuchte Putin gemeinsam mit Wildhütern damals das Tierschutzgebiet Ussurijsk und beteiligte sich an einer Aktion zum Schutz der sibirischen Tiger. Ein Bild zeigt Putin mit einem Betäubungsgewehrt, ein anderes, wie eine betäubte Tigerin mit einem GPS-Tracker ausgestattet wird.

Diese Tatsachenverdrehung fiel zuerst dem russischen Journalisten vom Sender RT France auf. Nach seinem Enthüllungsbericht forderte die UPR-Partei den Medienrat CSA auf, den Sender zu bestrafen.

UPR-Abgeordnete verwiesen darauf, dass France 2 bereits im Januar 2013 diese Bilder ausgestrahlt und Putin auch damals als „skrupellosen Tigerjäger“ dem Publikum verkauft habe. Die Politiker warfen auch der staatlichen Medienbehörde „Doppelmoral“ vor: Der CSA habe die Verdrehung von France 2 ignoriert, zuvor aber RT France wegen eines technischen Fehlers vorgewarnt.

Der Sender hat inzwischen das Video gelöscht und sich für den „Fehler“ entschuldigt. „Dies ist keine Fake-News, sondern ein unabsichtlicher Fehler. Die Leitung von France Televises bedauert es“, hieß es auf Twitter.