„Atomwaffen Division“: US-Neonazi-Gruppe kommt nach Deutschland

Anhänger der rechtsterroristischen „Atomwaffen Division“ werden in den USA für fünf Morde verantwortlich gemacht. Nun will die Neonazi-Gruppe einen Ableger in Deutschland gründen, um „Gewalt und Töten“ zu propagieren.

Wie der „Spiegel“ berichtete, gehören „Gewalt und Töten“ neben „Propaganda“ zu den selbsterklärten Zielen der Neonazis. In einem im Internet veröffentlichten Video ruft die rechtsterroristische Gruppierung „Atomwaffen Division“ (AWD) nun auf:

„Deutsche Freiheitskämpfer, folgt der Atomwaffen Division.“ Ein schwarzgekleideter Sprecher mit Totenkopfmaske verkündet vor einer Hakenkreuzflagge weiter: „Der Nationalsozialismus lebt trotz einer ganzen Welt, die ihn zerstören will. Wir bereiten uns auf den langen, letzten Kampf in Trümmern vor, der bald kommen wird. Die Messer werden schon gewetzt!“

Schließlich legt ein maskierter Mann ein Magazin in eine Pistole ein, lädt sie durch und hält sie in die Luft. So schildert es das Magazin „der rechte rand“.

Laut dem „Spiegel“ existieren Verbindungen der Macher des Videos in die USA, wo den AWD-Anhängern fünf Morde angelastet werden. Mindestens ein deutscher AWD-Anhänger soll in den USA an einem „Hate Camp“ teilgenommen haben.

Als Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke schrieb die Bundesregierung:

„Nach vorliegenden Erkenntnissen ergeben sich keine Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass es sich bei der AWD um eine terroristische Vereinigung handelt.“

Die AWD wurde im Jahr 2015 im Süden der USA gegründet und soll rund 80 Anhänger haben, die nach dem Prinzip des „führerlosen Widerstands“ agieren, um so polizeilicher Verfolgung zu entgehen.