Ehemalige „Emergency Room“-Schauspielerin von Polizei erschossen

Demzufolge rief der Vermieter der Schauspielerin am Donnerstagabend die Polizei, um den Gesundheitszustand von Marquez zu prüfen. In den letzten Jahren berichtete die Schauspielerin auf sozialen Medien, dass sie an der durch Glutenunverträglichkeit verursachten Erkrankung des Magen-Darm-Trakts Zöliakie leide und Krampfanfälle erlebe, so das Blatt.

Als die Polizei eingetroffen sei, habe die 49-Jährige einen Krampfanfall erlitten, teilt die Zeitung unter Berufung auf den Polizisten Joe Mendoza mit. Während eines 90-minütigen Gesprächs mit Beamten und Betreuern sei Marquez „unkooperativ“ gewesen, habe medizinische Hilfe abgelehnt und schließlich einen wie eine Waffe aussehenden Gegenstand ergriffen und damit auf die Beamten gezielt.

Daraufhin habe die Polizei Schüsse abgegeben. Marquez‘ Waffe erwies sich später als Luftgewehr. Die Schauspielerin sei ins Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt worden. Laut den Polizisten hatte Marquez wahrscheinlich mentale Gesundheitsprobleme. Eine Ermittlung sei eingeleitet worden.