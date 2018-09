Tötungsverdacht von Köthen: Bürgermeister warnt vor Gewalt am Sonntagabend

Nach dem Tod eines 22-jährigen Mannes auf einem Spielplatz in Köthen am späten Samstagabend sind in der Nacht zum Sonntag zwei afghanische Staatsbürger wegen des "Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts" von der Polizei festgenommen worden.

Nach dem Aufruf von linken und rechten Gruppen zu Demonstrationen bereitet sich die Polizei auf massive Proteste und mögliche Ausschreitungen vor.

Rechte Gruppen haben zum "Trauermarsch" am Sonntagabend aufgerufen, zahlreiche Gruppen wollen gleichzeitig "gegen Rechts" sowie "gegen Hetze" demonstrieren.

Köthens Bürgermeister Bernd Hauschild (SPD) hat derweil auf seiner Facebookseite von der Teilnahme am "Trauermarsch" der rechten Gruppen abgeraten — ihm lägen Informationen vor, "dass auch gewaltbereite Gruppen von außerhalb Köthens in großer Zahl anreisen werden".

Die Polizei hat mittlerweile angekündigt, am Abend "mit Kräften vor Ort" zu sein. Nach Angaben des Nachrichtenportals "Spiegel" ist auch Bundespolizei auf dem Weg in die Stadt.

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht hat unterdessen zur Besonnenheit aufgerufen sowie sein vollstes Verständnis für die Betroffenheit der Bürger ausgesprochen. Der Rechtsstaat werde alle Mittel konsequent einsetzen, um diesen Fall aufzuklären, so der Innenminister.

Hintergrund des Falls unklar

Nach Medienberichten sollen die festgenommenen Afghanen mit dem Deutschen am Samstagabend an einem Spielplatz in Streit geraten sein. Dem könnte eine "Auseinandersetzung der beiden Afghanen mit einem weiteren Landsmann und einer schwangeren Frau" vorausgegangen sein, so der "Spiegel". Es könnte möglicherweise um die Frage gegangen sein, "wer die Frau geschwängert habe."

Nach eines Eskalation des Streites sei der 22-Jährige so stark verletzt worden, dass er im Krankenhaus gestorben sei.

Nach Angaben des Nachrichtenmagazins "Focus", der sich auf die "Mitteldeutsche Zeitung" beruft, sei die Todesursache jedoch ein Herzinfarkt gewesen.

Offizielle Stellen haben diese Information jedoch nicht bestätigt.