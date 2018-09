Umfrage: Einstellung zu China ist in Russland besser als im Westen

Wie stehen Menschen im Westen und in Russland wohl einer der größten neuen Mächte der Welt – China – gegenüber? Diese Frage haben über 5.000 Menschen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den USA und Russland für Sputnik beantwortet.

Die Umfrageteilnehmer mussten angeben, ob sie China für einen Partner halten und die Handlungen des Landes in der Weltarena positiv einschätzen.

Am feindlichsten sind Menschen in Großbritannien und den USA gegenüber China gesinnt – nur 14 bzw. 15 Prozent der Befragten sehen dort in Peking einen Partner.

Eine positive Einschätzung des chinesischen Vorgehens in der Weltarena gaben bloß 26 und 24 Prozent in diesen Ländern an.

Ähnliche Ergebnisse mit 16 und 28 Prozent weist auch Frankreich auf.

Die Deutschen sind gegenüber China etwas freundschaftlicher – ein Viertel der Befragten sieht in China einen Partner, und fast ein Drittel bewertet Chinas Handlungen positiv.

In Russland herrscht aber eine ganz andere Meinungslandschaft. Hier betrachtet eine Hälfte der Befragten China als Partner. 59 Prozent begrüßen zudem die außenpolitischen Handlungen des Landes.

© Sputnik / Beziehung zu China ist in Russland besser als im Westen

Die Umfrage wurde für Sputnik News von dem Forschungsinstitut IFOP vom 9. bis zum 20. August 2018 in Frankreich, Großbritannien, Deutschland und den USA durchgeführt. Daran nahmen 4033 Menschen teil.

In Russland führte die Meinungsforschungsorganisation FOM die Umfrage vom 18. bis zum 19. August 2018 unter 1500 Personen durch.