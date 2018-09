Gesundheitsministerin klärt über Vorteil der Frauen gegenüber Männern auf

Frauen sind konsequenter als Männer wegen der Besonderheiten ihrer Denkweise. Dies sagte Russlands Gesundheitsministerin Weronika Skworzowa gegenüber Journalisten am Rande des zweiten Eurasischen Frauenforums in St. Petersburg.

„Die Frauen weisen im Gegensatz zu Männern ein paralleles Denken auf, sie gehen konsequent vor, das ist so ein gewisser Unterschied. Aber es gibt Männer, die den Frauen ähneln sowie Frauen, die den Männern ähneln“, so Skworzowa. Damit beantwortete sie eine Frage über den Gender-Unterschied in der Denkweise.

Die Frau fungiere als Fachmann, als Mutter, als Ehefrau, und dabei sei sie einfach ein Mensch mit vielseitigen Interessen, merkte die Ministerin an.

„Ich bin nie ein Mann gewesen, es gibt da nichts, womit ich es vergleichen könnte“, lautete ihre Antwort auf die Frage, ob es schwierig sei, als eine Frau in der Politik präsent zu sein.

Das Frauenforum findet vom 20. bis 21. September in St. Petersburg statt.

>> Andere Sputnik-Artikel: Putin ruft auf: „Gender-Klischees sollen weg“