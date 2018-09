Keine Haft für Likes mehr? Russisches Gericht fällt sein Urteil

Die scharfe Kritik an der Strafverfolgung von Bürgern wegen der „Likes“ und des Teilens von Beiträgen im Internet, die als „extremistisch“ bewertet werden, hat in Russland offenbar Früchte getragen: Das Oberste Gericht spezifizierte am Donnerstag in seinen Vorgaben für die Rechtsprechung den Umgang mit solchen Fällen.