„Vergewaltigungen, Folter, Tiersex“: Traumatisierter Ex-Mitarbeiter verklagt Facebook

Die als Zeitarbeiter eingestellten sogenannten Moderatoren würden mit „Tausenden Videos, Fotos und Live-Übertragungen von sexuellem Missbrauch von Kindern, Vergewaltigungen, Folter, Tiersex, Enthauptungen, Suiziden und Morden“ bombardiert, so die Agentur unter Berufung auf eine am Montag veröffentlichte Erklärung zu der Klage.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Keine Haft für Likes mehr? Russisches Gericht fällt sein Urteil

Facebook komme nicht der Pflicht nach, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, zitiert Reuters weiter aus der Erklärung. Vielmehr würden Zeitarbeiter durchgeschleust, die „von dem, was sie auf der Arbeit erleben, unheilbar traumatisiert werden“.

Der Kläger habe neun Monate lang in den Büros von Facebook in Menlo Park und Mountain View gearbeitet. Die Zeitarbeitsfirma „Pro Unlimited“, von der er dorthin vermittelt worden sei, sei in der Klage vor einem Gericht in Kalifornien ebenfalls als Beklagte genannt worden.