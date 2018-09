WM-Held: Deutscher Fan mit russischer Medaille ausgezeichnet - FOTO & VIDEO

Der Vorfall ereignete sich am 23. Juni. Meyer rettete einen schwer verletzten Moped-Fahrer in der südrussischen Stadt Sotschi bei Herzstillstand. Der Russe soll in einer Kurve unter die Räder eines Autos gekommen sein. Kevin Meyer, der laut Medienangaben in Deutschland als Retter tätig ist, führte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch.

Nun wurde der 22-jährige Held aus Deutschland vom Generalkonsul der Russischen Föderation im Auftrag des russischen Zivilschutzministeriums mit einer Medaille und einer Urkunde ausgezeichnet. Der russische Generalkonsul in Deutschland, Andrej Scharaschkin, besuchte am vergangenen Freitag persönlich Meyer.

„Es war so angenehm, dass der russische Generalkonsul in Deutschland gekommen ist, um mir diese Auszeichnung zu übergeben“, sagte der Deutsche gegenüber der russischen Zeitung „Komsomolskaja prawda“.

„Ich kann und muss dies tun“, fügte er hinzu.

Die Oldenburgische Volkzeitung veröffentlichte ein entsprechendes Video: