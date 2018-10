Armenisch-französischer Chansonnier Charles Aznavour im Alter von 94 Jahren gestorben

Im Sommer tauchten in den Medien beunruhigende Berichte über den Gesundheitszustand des Chanson-Altmeisters mit armenischen Wurzeln auf. Mitte Mai erlebte Aznavour einen doppelten Armbruch und musste mehrere Konzerte in Europa absagen.

Charles Aznavour wirkte als Sänger, Liedtexter, Komponist und Schauspieler. Er war aber auch als armenischer Botschafter in der Schweiz und ständiger Vertreter Armeniens bei der Uno in Genf tätig. Laut dem französischen Sender RTL entschlief Aznavour in seinem Zuhause in den Alpilles im Südosten Frankreichs.