Facebook beruhigt User nach Hacker-Massenattacke

Demzufolge konnten Verbrecher keinen Zugriff zu den Online-Diensten bekommen, die mit dem Facebook-Account verknüpft seien.

„Wir analysierten alle Logins in alle Drittanwendungen, die während der (…) Attacke installiert wurden oder in die man sich eingeloggt hatte. Die Untersuchung fand bislang keine Beweise, dass die Angreifer auf eine App unter Benutzung eines Facebook-Logins zugegriffen hatten“, so Rosen

Die Firma habe zudem zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Sie habe ein Instrument entwickelt, womit App-Entwickler die User, die möglicherweise durch die Attacke betroffen wurden, manuell feststellen und sie aus den Anwendungen ausloggen können.

Zuvor hatten Hacker eine Schwachstelle in der Facebook-Funktion „Anzeigen aus der Sicht von …“ ausgenutzt, mit der man sehen kann, wie das eigene Profil für andere Nutzer aussieht. Dadurch konnten die Angreifer Zugang zu rund 50 Millionen Facebook-Konten erhalten.