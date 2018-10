„Das ist wie Auftragskiller mieten“: Papst Franziskus vergleicht Abtreibung mit Mord

Papst Franziskus hat Abtreibungen mit Auftragsmorden verglichen. Während seiner Generalaudienz in Rom sagte das Katholiken-Oberhaupt am Mittwoch, die Kirche verurteile jede Abtreibung „als schwere Sünde“. „Dieser Vorgang, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, ist nicht gerecht“, so der Pontifex.