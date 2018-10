Türkei: Zwei russische Bürger unter mutmaßlichen IS-Terroristen festgenommen – Medien

Die türkische Polizei hat sieben vermutliche Mitglieder der Terrorgruppe „Islamischer Staat“* in der Provinz Kayseri im zentralen Teil des Landes festgenommen, darunter zwei Russen. Das meldet am Donnerstag die Nachrichtenagentur DHA.

Unter den Festgenommen seien demnach zwei Bürger Russlands, Raschid Jenikeew und Elana Rachmanowa. Die Operation sei in Häusern durchgeführt worden, in denen angebliche IS-Mitglieder gewohnt hätten.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Putin: Kampf gegen Terrorismus unter bedingungslosen Prioritäten Russlands

Jenikeew stehe wegen Terrorverdacht auf der internationalen Fahndungsliste. In der letzten Zeit habe er sich damit beschäftigt, dass er rechtswidrig die Frauen von in Syrien gestorbenen Terroristen in die Türkei gebracht und sie dort unterbracht habe.

Bei der Durchsuchung seien viele gefälschte Pässe und digitale Datenträger beschlagnahmt worden sowie Dokumente, die von der Zugehörigkeit der Festgenommenen zur Terrorgruppe zeugen.

Ein Kommentar der russischen Botschaft zu dem Vorfall liegt noch nicht vor.

*eine in Russland verbotene Terrororganisation