Wiener Ex-Staatsoperndirektor: „Krim ist russischer als russisch“

Herr Holender, es freut mich, Sie kennenzulernen. Meine erste Frage ist: Warum haben Sie sich entschieden, eine Dokumentation über die Halbinsel Krim zu machen?

Weil ich unseren Fernsehzuschauern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz das Kulturleben auf der Krim näherbringen wollte.

Was ist die Hauptidee des Films?

Die Illustration des Kultur- und Musiklebens auf der Krim.

Welche Städte haben Sie besucht? Welche Eindrücke haben Sie gesammelt?

Simferopol, Jalta, Bachtschyssaraj und Sewastopol. Einen sehr guten Eindruck über die fröhlichen und interessierten Menschen, welche auf der Krim leben. Einen ganz besonderen, was Gastfreundschaft in der Tatarenhochburg in Bachtschyssaraj betrifft.

Die überwiegend russische Bevölkerung ist stolz und selbstbewusst nach den zwei gewonnenen Krimkriegen, insbesondere nach dem aufopfernden, heldenhaften Krieg gegen Nazideutschland im Jahr 1944.

Wäre ein Konzert österreichische Musiker auf der Krim möglich?

Ein Austausch mit österreichischen und deutschen Musikern, ich meine Dirigenten, Instrumentalisten und Sängern, wäre sehr erfreulich und für die Völkerverständigung wichtig und wünschenswert.

Stimmen die Klischees über die Krim, die aktiv von den westlichen Medien verbreitet werden? Lebt man dort wirklich so schlecht?

Die Klischee-Vorstellung von manchen westlichen Medien über weit entlegene Orte war und ist oft falsch. Die Menschen auf der Krim sprechen und fühlen seit Katharina der Großen russisch und das Leben in dem herrlichen subtropischen Klima ist wunderbar.

Sie haben schon an verschiedenen russischen Projekten teilgenommen: an der „Bolschaja Opera" (dt. Große Oper) am internationaler Jelena-Obraszowa-Wettbewerb. Woher kommt dieses Interesse an Russland?

Mein Interesse an der russischen Kultur ist selbstverständlich, denn es handelt sich doch um ein großes, bedeutendes Land, ohne welches unsere Geschichte und Gegenwart nicht möglich wäre.

Wie bewerten Sie die gegenwärtige Qualität der russisch-österreichischen Beziehungen?

Gut, auch ausbaufähig in beiderseitigem Interesse der Völkerverständigung.

Russland und Österreich kooperieren sehr aktiv im Kulturbereich. Anfang Oktober wurde die Ausstellung „Kaiserliche Metropolen St. Petersburg – Wien“ unter Teilnahme des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, sowie des österreichischen Bundeskanzlers, Sebastian Kurz, in der Eremitage eröffnet. 2018 ist das gemeinsame Jahr der Musik. Wie schätzen Sie die Rolle dieser Initiative im Rahmen der bilateralen Dialoge ein?

Äußerst positiv.