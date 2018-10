Russische Kirche im Ausland bricht Kontakte zu Konstantinopel ab

Das Konzil betont, dass Konstantinopels Vorgehen „das Wesen der kanonischen Orthodoxie“ schwer beleidige.

„Indem Konstantinopel seine Absicht bekundet hatte, das Stauropegion seiner Kirche in der Ukraine einzurichten, drang es in das kanonische Territorium einer anderen Landeskirche ein, was an sich eine eklatante kanonische Willkür ist. Denn der Synod der Kirche von Konstantinopel hat dafür keine Autorität und ist dazu nicht berechtigt“, heißt es in der Erklärung.

Es sei unmöglich, weiter „eucharistische Kontakte“ mit Konstantinopel zu pflegen, bis „diese alte und einst glorreiche Schwesterkirche Buße tut“.

Das Konzil rief die Kirche in Konstantinopel auf, „zum orthodoxen Glauben zurückzukehren und ihre Gesetzlosigkeit zu stoppen“.

Zuvor hatte die Russisch-Orthodoxe Kirche ihre Kontakte zum Patriarchat von Konstantinopel abgebrochen. Der Grund dafür war die Entscheidung des Patriarchen Bartholomaios I. von Konstantinopel, zwei nicht kanonische schismatische Kirchen in der Ukraine – die Ukrainische Orthodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats und die Ukrainische Autokephale Kirche, die von anderen orthodoxen Kirchen nie anerkannt wurden, zu legalisieren. Zudem setzte der Synod des in Istanbul ansässigen Patriarchats von Konstantinopel den von Moskau über die Vorsteher der beiden schismatischen Kirchen verhängten Kirchenbann (Anathema) außer Kraft.

Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland ist eine selbstverwaltete Kirche innerhalb des Patriarchats von Moskau.