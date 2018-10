Juden-Gemeindechef wehrt sich gegen Vorwurf, kein Jude zu sein

Unterlagen aus städtischen und kirchlichen Archiven der Stadt Frankfurt am Main sollen belegen, dass Seiberts Familie seit Generationen evangelisch sei, berichten deutsche Medien unter Berufung auf Recherchen des „Spiegels“.

Auch Seiberts Aussage, seine Mutter und seine Großeltern seien Holocaust-Überlebende, sollen demnach frei erfunden sein. Sowohl sein Vater als auch sein Großvater hätten während des Zweiten Weltkriegs in der Wehrmacht gedient. Der 71-Jährige sei zudem mehrfach wegen Betrugs und Unterschlagung vorbestraft. Seit 2003, so der „Spiegel“, stehe Seibert an der Spitze der 250 Mitglieder starken jüdischen Gemeinde in Pinneberg. Derzeit leite er dort auch die Gottesdienste.

Laut „Die Welt“ hat Seibert die Vorwürfe bereits zurückgewiesen. Er wolle sich zu dem Sachverhalt aber erst im Laufe der Woche öffentlich äußern, wenn er sich mit seinem Anwalt beraten habe, sagte der 71-Jährige. Auch Medieninformationen, er wolle sein Amt als Gemeindevorsitzender aufgeben, seien falsch.