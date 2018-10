Umfrage: Soll der Frauentag Berlins zehnter Feiertag werden?

Am Mittwoch feiern sie in neun Bundesländern den Reformationstag, einen Tag später feiert man dann in fünf anderen Bundesländern Allerheiligen. In Sachsen büßen und beten sie dann noch ein bisschen im November – ebenfalls an einem Feiertag. Nur in Berlin wird zwar gefeiert, was das Zeug hält, aber auf dem Kalender sieht es gerade umgekehrt aus.

Denn während Bayern, Baden-Württemberg und das Saarland satte zwölf Feiertage haben und die anderen Bundesländer sich zwischen zehn und elf bewegen, ist Berlin das einzige Bundesland mit nur neun Feiertagen.

Das soll sich ändern. Die SPD präferiert als zehnten Feiertag den Weltfrauentag am 8. März, der auch für mehr Gleichberechtigung Berlins in Feiertagsfragen sorgen soll.

