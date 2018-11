Hunderte protestieren gegen AfD-Parteitag in Magdeburg – FOTOs

Mehrere hundert Menschen haben sich am Samstag in Magdeburg an Demonstrationen gegen den AfD-Parteitag beteiligt. Die Teilnehmer wollten ihren eigenen Angaben nach, dass die gesellschaftliche Spaltung im Land gestoppt wird.

Mehrere User haben in den Sozialnetzwerken Fotos und Videos von der in Magdeburg stattgefundenen Protestaktion veröffentlicht. Die Kundgebung verlief demnach unter dem Motto, das auf den Plakaten zu sehen war: „#ausgehetzt! Für ein solidarisches Europa“. Mit der Veranstaltung wollten die Protestierenden ein starkes Zeichen für ein offenes Europa setzen, hieß es in Medienberichten.

An der "#ausgehetzt"-Demonstration, heute in #Magdeburg, nahmen nach Polizeiangaben rund 450 Menschen teil. Zum Auftakt auf dem Universitätsplatz waren es noch 350. #md1711 pic.twitter.com/YJxOreQkl2 — Tom Wunderlich (@TomWunderlichMD) November 17, 2018​

#MD1711 Demo wächst noch und ist bei bestem Wetter und guter Stimmung in Richtung #AfD Bundesparteitag unterwegs. Wir sagen es hat sich #ausgehetzt pic.twitter.com/HjXGpnJEJm — Jones Rusche 🇪🇺 (@JonasRusche) November 17, 2018

​Der gesellschaftlichen Spaltung „durch rechten Populismus und Hetze gegen Minderheiten“ müsse Einhalt geboten werden, so die Agentur AFP.

​Nach unterschiedlichen Angaben nahmen an den Protesten bis zu 1000 Demonstranten teil. Dies ist aber laut deutschen Medien die Zahl, von der die Veranstalter gesprochen haben sollen. Die Polizei soll die Anzahl der Teilnehmer auf rund 350 geschätzt haben, wie das Portal spiegel.de berichtet. Die Kundgebung sei ohne Zwischenfälle verlaufen.

​Zuvor war berichtet worden, dass die AfD am Vortag zu ihrem Europaparteitag in Magdeburg zusammengekommen war. Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen wurde zum Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt. Der AfD-Parteitag wird bis Montag dauern. Insgesamt will die Partei 40 Listenplätze besetzen.

