Auf Straße erfrieren? Berliner Obdachlose offenbar nun zweites Mal ohne Dach

Am kommenden Montag soll es in Deutschland den ersten Schnee geben. Obdachlose in der Hauptstadt können aber nicht wie in den vergangenen Jahren in bestimmten U-Bahnhöfen übernachten. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) öffnen ihre Bahnsteige nachts nicht mehr. Dies schreibt der Tagesspiegel am Sonntag.