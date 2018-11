Black-Friday: Schnäppchentag oder Betrug?

An diesem Freitag, dem 23. November, startet in vielen Ländern der Welt der Black-Friday (dt. „Schwarzer Freitag“), und die Händler locken die Kunden an, indem sie große Rabattaktionen anpreisen. Ob denn die Angebote wirklich günstig sind und der Black-Friday nach wie vor ein echtes Interesse bei den Verbrauchern weckt?