Innenminister-Konferenz: Abschiebestopp für Syrien-Flüchtlinge noch bis Ende Juni

Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte daraufhin: „Im Moment kann in keine Region Syriens abgeschoben werden, das gilt auch für Kriminelle.“

Die Innenminister einigten sich zum Abschluss ihrer Konferenz, den #Abschiebestopp bis Ende Juni nächsten Jahres zu verlängern. #Syrien pic.twitter.com/B7uzkbrcc7 — ZDF heute (@ZDFheute) 30 ноября 2018 г.

Dem Beschluss liege der vom Auswärtigen Amt erstellte Bericht über die aktuelle Lage in Syrien zugrunde, so Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht.

Die Situation in Syrien stellt laut dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes ein düsteres Bild dar. Es gebe weiterhin Kampfhandlungen, zudem drohten Rückkehrern Inhaftierung und willkürliche Folter, heißt es in dem Bericht.

Würde sich die Situation in Syrien nicht bessern, gelte der Stopp automatisch bis Ende 2019.

Der Abschiebestopp für Syrer läuft Ende Dezember aus. Zuvor hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gegen Abschiebungen nach Syrien ausgesprochen.

Die Innenministerkonferenz fand von Mittwoch bis Freitag in Magdeburg statt.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder dauern die Kämpfe gegen die Terroristen an. Die größte Aufmerksamkeit wird gegenwärtig der politischen Regelung, dem Wiederaufbau Syriens und der Rückkehr der Flüchtlinge gewidmet.

* Eine in Russland verbotene Terrororganisation