Willst Du mal den Osten sehen …: „Ostpro“-Messe im 27. Jahr eröffnet

Zweimal im Jahr werden auf der „Ostpro“ hauptsächlich Produkte aus Ostdeutschland präsentiert, von denen einige inzwischen wieder „Bückware“ sind – oder gar nicht mehr im Laden bzw. Supermarkt zu bekommen sind. Am Freitag hat die „Ostpro“ in Berlin begonnen. Kameramann Philipp Mandelartz und ich haben uns dort wieder umgeschaut.

Seit 27 Jahren gibt es die „Ostpro“-Messe. Sie startete erstmals 1991 in Berlin und ist inzwischen ostdeutschlandweit unterwegs. Am Freitag öffnete sie ihre Tore traditionell in Berlin, wieder im Sport- und Erholungszentrum (SEZ).

>>>Andere Sputnik-Artikel: Wozu Wessis die Ossis brauchen – Westdeutsche Dominanz statt echter Einheit<<<

Eine lange Schlange am SEZ – dieses altbekannte Bild aus der DDR zeigte sich bereits am ersten Tag, kurz vor der Eröffnung. Wir haben nachgefragt, warum sich die Menschen auch im 27. Jahr in die Schlange zur „Ostpro“ anstellen und uns auch die Stände angeschaut.

© AFP 2018 / JOHN MACDOUGALL Ostalgie pur: Schlangestehen wie in der DDR – „Ostpro“ in Berlin eröffnet

Die „Ostpro“ wird jedes Jahr zweimal veranstaltet: Im Frühjahr und kurz vor Weihnachten. In den letzten Jahren war ich selbst immer in der Adventszeit dort, um mir Pulsnitzer Lebkuchen zu kaufen. Doch die gab es diesmal nur noch in einem kleinen Ost-Kaufhaus in einer SEZ-Ecke.

Wie jedes Jahr wurden unter anderem bekannte ostdeutsche Produkte präsentiert: zum Kaufen und zum Kosten. Auch Jürgen Steinmann aus der Lausitz mit seinem Zauberputzmittel für Schuhe, Brillen und Möbel war erneut da. Erstmals wieder dabei: Elsterglanz, das legendäre Putzmittel, mit dem ich einst das Chrom an meinem Fahrrad wieder zum Glänzen brachte.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Sind die Ostdeutschen „nur ein Generationenproblem“? – Buchpräsentation<<<

Als wir unseren Rundgang beendet hatten und uns von der „Ostpro“ 2018 verabschiedeten, hatte Regen eingesetzt. Der hielt aber anscheinend viele nicht ab, sich in die Schlange einzureihen – waren manche doch dafür extra mehr als 200 Kilometer aus Mecklenburg angereist.

Die „Ostpro“ im Berliner SEZ in der Landsberger Allee läuft übrigens noch bis Sonntag, 2. Dezember und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.