Abschied von „bösen Revolutionsmachern“: Ukrainischer Ballettstar Polunin wird Russe

Polunin war der jüngste Erste Solotänzer des Royal Ballet in London und ist seit 2012 Erster Solotänzer im Moskauer Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater. 2016 wurde er zum Gastsolisten des Bayerischen Staatsballetts in München. Außerdem spielt er in Filmen mit.

„Russland war und bleibt immer Gutes für mich. Ich bin sehr glücklich, Staatsbürger Russlands zu werden und Stellung gegen die bösen und gewissenlosen Menschen zu beziehen, die Revolutionen und Kriege in der Ukraine, in Georgien und anderen Ländern heraufbeschwören (…) Zusammengeschlossen werden wir diese Welt vereinen, die in Liebe leben wird“, schreibt Polunin.