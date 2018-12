Die dreiste Werbelüge von Coca-Cola: Mogelpackung bekommt Negativpreis

In der schönen bunten Werbewelt ist die Welt noch in Ordnung: Autos sind schnell, Wäsche ist weiß und das Essen gesund. In der Realität sieht das aber anders aus. Hier halten die Produkte häufig ganz und gar nicht, was die Werbung vorher versprochen hat. Die größte Abzocke kommt von Coca-Cola und hat nun den „Goldenen Windbeutel 2018“ gewonnen.