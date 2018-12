Iran: Explosion und Schießerei in Hafenstadt – Medien

In der Hafenstadt Tschahbahar im südöstlichen Teil des Iran hat sich eine Detonation mit einer darauffolgenden Schießerei ereignet. Dies meldet die iranische Nachrichtenagentur Press TV.

„Heute Morgen ist in Tschahbahar in der Nähe einer Polizeistation in einem Auto ein Sprengsatz explodiert, und vier Personen wurden verletzt“, zitiert Reuters einen lokalen Beamten.

Wie iranischen Behörden mitteilten, wurde der Terrorist, der die Attacke verübt hatte, getötet.

Laut Medienangaben wurden vier Menschen infolge des Anschlags getötet und mehrere Menschen verwundet.

Der Attentäter soll die Bombe gezündet haben, nachdem er vor dem Polizeipräsidium in Tschahbahar angehalten hatte, so Reuters.

