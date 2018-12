Die Franzosen sind einfach revolutionärer als die Deutschen – Sputnikumfrage

Die Franzosen haben ihre Revolution im Blut – im Gegensatz zu den Deutschen. Damit erklären sich 70 Prozent der Sputnik-Nutzer, dass es in Deutschland keine „Gelbwesten“-Proteste gibt. 12,5 Prozent sehen die Ursache dagegen in den unterschiedlichen wirtschaftlichen Lagen beider Länder – knapp gefolgt von Anhängern der scherzhaften Antwort, der „Westen-Preis“ sei in Deutschland einfach gestiegen. Nur 3,3 Prozent führen den Spritpreis als Begründung an, der in Deutschland nicht gestiegen ist. Und mit 2,8 Prozent interessieren sich die wenigsten Nutzer für die Warnwesten im Techno-Kontext.

Zum Zeitpunkt der Niederschrift hatten insgesamt 1512 Nutzer abgestimmt. Die Umfrage finden Sie hier.

