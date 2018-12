Hessen: Asylbewerber mehrerer Sexualstraftaten verdächtigt

Ein 26-jähriger Asylbewerber aus Syrien sitzt wegen dringenden Verdachts der sexuellen Belästigung in zwei Fällen in der Stadt Gießen (Hessen) in Untersuchungshaft. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen hervor.

Der junge Mann soll am 2. Dezember in einem Linienbus in Gießen (Hessen) eine 16-Jährige sexuell belästigt haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, am 24. November in der Nähe des Gießener Bahnhofs eine 15-Jährige bedrängt zu haben.

Der Verdächtige wurde vergangenen Freitag in Wetzlar festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei soll der vermutliche Straffällige „für mehrere Sexualdelikte in Frage kommen".

