Deutsche wollen mehr staatlichen Schutz für den Wald

Die Deutschen empfinden den Wald als besonders schützenswert. Für 91 Prozent der Befragten ist der Wald als Lebensraum für Pflanzen und Tiere sehr wichtig. Das zeigt eine neue Forsa-Umfrage, die von der Naturwald Akademie in Auftrag gegeben wurde. Den Schutz von Wasser, Klima und Böden durch den Wald bewerten 89 Prozent der Deutschen als sehr bedeutend. Mehr Waldnaturschutz, weniger Forstwirtschaft, sagt die Mehrheit der Befragten. 55 Prozent finden es wichtiger, den Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu bewahren, als mit Holzverkauf Geld zu verdienen. Je jünger die Befragten, desto wichtiger ist ihnen der Wald, als Schutzraum für biologische Vielfalt.

Es gibt dringenden Handlungsbedarf

„In Zeiten von Artensterben und den sichtbaren Zeichen des Klimawandels in diesem Sommer wird den Menschen in der Stadt und auf dem Land immer bewusster, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt. Die Umfrage zeigt, dass die Bürger erwarten, dass sich Bundes- und Landesregierung mehr für den Wald einsetzen“, sagt NABU-Präsident Olaf Tschimpke. „Wir fordern daher, dass in den Waldgesetzen endlich der Schutz der Wälder deutlicher niedergeschrieben wird“, so Tschimpke.

Die Bürger wünschen sich natürliche Wälder mit einer intakten Natur. Im Wald steht aber, wie so oft, die Gewinnung von Holz im Vordergrund. Es brauche dringend einen Systemwechsel in der Forstwirtschaft, sagt Pamela Scholz, Geschäftsführerin der Naturwald Akademie.

