Nach Bitte muslimischer Frauen: Vater in Bremen von Badeausflug ausgeschlossen

In den sozialen Netzwerken ist eine Welle der Empörung aufgekommen, ausgelöst durch einen Bericht der „Bild“-Zeitung über einen Vater aus Bremen. Nach einer Bitte muslimischer Frauen durfte er demnach nicht mit seiner Tochter an einem Badeausflug einer Eltern-Kind-Gruppe teilnehmen.

Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Besuch der Eltern-Kind-Gruppe im Schwimmbad Osterholz-Tenever (Ote-Bad). Der Kurs soll organisatorisch zum Amt für Soziale Dienste (AFSD) und damit in den Verantwortungsbereich des Sozialressorts fallen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Bald erster muslimischer Friedhof in Deutschland?<<<

© AFP 2018 / Christoph Soeder / dpa Verfassungsschutz: „Muslimbrüder wollen Scharia-Staat in Deutschland schaffen“

Auf Bitten dreier muslimischer Frauen wandte sich die Gruppenleiterin dann an den Papa Tim F. (40) und bat ihn, dass an diesem Tag seine Ehefrau die Tochter Amelia-Sophie (2) zum Schwimmen begleiten möge. Er könne leider nicht teilnehmen, so Medien.

„Der Fehler ist, dass über den Kopf des Mannes hinweg entschieden worden ist“, zitiert die Zeitung „Weser Kurrier“ Bernd Schneider, Pressesprecher von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Blutwurst bei Islam-Konferenz sorgt für Kritik: Innenministerium entschuldigt sich<<<

Es sei nachzuvollziehen, dass der Mann sich gekränkt fühle. Es handele sich aber um einen Einzelfall und nicht um etwas Grundsätzliches, betonte Schneider.

Die auf Twitter geteilte Nachricht zog leidenschaftliche Kommentare in den sozialen Netzwerken nach sich. Während viele Kommentatoren sich über die Bitte muslimischer Frauen empörten, riefen einige Benutzer dazu auf, eine abgewogene Meinung über den Zwischenfall zu bilden.