Polizeieinsatz in Straßburg: Fahndung nach Attentäter geht weiter – VIDEO

Nach den Angriffen in Straßburg, bei denen drei Menschen ums Leben gekommen und 13 weitere verletzt worden sind, ist der mutmaßliche Attentäter, Cherif Chekatt, weiter auf der Flucht. Die Suche nach dem Verdächtigen dauert an.

In Straßburg waren am Dienstag bei einem Weihnachtsmarkt Schüsse abgegeben worden. Aktuell sind drei Tote und 13 Verletzte zu beklagen.

Französische Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der mutmaßliche Attentäter, Cherif C., zusammen mit seinem 34 Jahre alten Bruder Sami C. auf der Flucht ist. Beide gelten demnach als islamistisch radikalisiert.

