Am heutigen Freitag findet in Brüssel ein landesweiter Generalstreik statt. Die Teilnehmer wollen gegen die Rentenreform der Regierung protestieren.

Unter den Demonstrierenden sollen in grüne Westen gehüllte Vertreter des Gesamtverbands der Christlichen Gewerkschaften CSC, Personen der Polizei-Gewerkschaft SLFP in blauen Westen sowie rote Westen tragende Teilnehmer von der sozialistischen nationalen Gewerkschaftsverbandes GFBL zu sehen sein. Dabei scheinen sie sich von den Protesten der „gelben Westen" inspirieren lassen zu haben, die in den letzten Wochen in Frankreich stattfanden.