Polizeipräsenz am Flughafen Stuttgart offenbar wegen Ausspähung verstärkt

Die Bundespolizei Baden-Württemberg hat verstärkte Sicherheitsmaßnahmen am Stuttgarter Flughafen angekündigt. Demnach hat es vermutlich Versuche gegeben, Abläufe am Flughafen auszuspähen.

Am Mittwochabend hat die Bundespolizei via Twitter mitgeteilt, aufgrund von vorliegenden Erkenntnissen die Präsenz robuster Polizeikräfte am Flughafen erhöhen zu wollen. Wie die „Bild“-Zeitung kurz darauf unter Verweis auf den Pressesprecher Roman Strohmayer berichtete, wurde die Maßnahme wegen verdächtiger Personen getroffen, die angeblich eine systematische Überwachung des Flughafens durchführten.

Uns liegen Erkenntnisse vor, die eine erhöhte Präsenz durch robuste Polizeikräfte am @STR_Airport erfordern.

Der Flugbetrieb am #Flughafen #Stuttgart wird durch unsere Maßnahmen nicht beeinträchtigt.

​„Wir haben Ausspähversuche am Flughafen Stuttgart festgestellt und haben in Zusammenarbeit mit der Landespolizei unsere Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen massiv verschärft“, so der Pressesprecher.

Sicherheitsbehörden sollen nach Informationen von „Bild“ auf den Ausspähversuch durch die Auswertung der Videoüberwachung am Flughafen Stuttgart aufmerksam geworden sein.

Derzeit stehen den zuständigen Behörden keine weiteren Informationen zu den mutmaßlichen Ausspähversuchen zur Verfügung, denn die vorliegenden Verdachtsmomente seien noch nicht abschließend bewertet

