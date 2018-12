Bombendrohung in Heide: Weihnachtsmarkt und Teile der Innenstadt gesperrt

Die Polizei in Heide hat wegen einer Bombendrohung Teile der Innenstadt sowie den Weihnachtsmarkt gesperrt, wie das Portal ndr.de am Donnerstag mitteilt.

Die Polizei in Heide hat wegen einer Bombendrohung Teile der Innenstadt sowie den Weihnachtsmarkt gesperrt, wie das Portal ndr.de am Donnerstag mitteilt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Evakuierung um Stadtzentrum: Bombendrohung auf Frankfurter Hauptpost<<<

© AP Photo / Wilfredo Lee USA und Kanada: Massenhafte Bombendrohungen per E-Mail

Laut einem Sprecher der Polizei war die Bombendrohung gegen eine Einkaufspassage am Marktplatz am Vormittag per E-Mail eingegangen. Daraufhin wurden Suchhunde im Gebäude eingesetzt.

In den vergangenen Tagen hat es bereits Bombendrohungen gegen die Landgerichte in Flensburg, Lübeck, Itzehoe und Kiel gegeben. Eine mögliche Zusammenhang zwischen den Drohungen wird zurzeit geprüft.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Wegen Bombenbedrohung: Facebook-Gebäude evakuiert<<<