„Gelbwesten“ in Paris: Tränengas, Wasserwerfer und mehr als 100 Festnahmen

Nach der neuen Protestwelle der sogenannten Gelbwesten am Samstag sind laut TV-Sender BFMTV mehr als 140 Menschen festgenommen worden.

Am sechsten Wochenende in Folge gehen die Aktivisten in gelben Westen auf die Pariser Straßen, um ihrem Ärger über die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron Luft zu machen.

Die Gelbwesten versammelten sich am Triumpfbogen sowie auf den Champs-Élysée und versuchten, den Verkehr im Stadtzentrum zu blockieren. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.

Wie der TV-Sender BFMTV berichtet, nahm die Polizei mehr als 140 Demonstranten fest, 16 davon wurden verhaftet.

Medienangaben zufolge nahmen rund 2000 Protestierende an der heutigen Aktion teil.