Fast ein Drittel der Deutschen beklagt hohes Korruptionsniveau – Umfrage

Laut einer aktuellen Ifop-Umfrage im Auftrag von Sputnik schätzen 38 Prozent der Deutschen das Korruptionsniveau im eigenen Land als mittelhoch ein, 34 Prozent der Befragten erachten die Situation jedoch als problematisch. 21 Prozent der Teilnehmer glauben, dass die Korruptionsrate in Deutschland niedrig ist.

Sieben Prozent enthalten sich ihrer Stimme.

Nach Berechnungen der Meinungsforscher fallen die Stimmungen in Ostdeutschland und in Berlin pessimistischer aus: 43 und 40 Prozent geben an, dass das Ausmaß der Korruptionsaktivitäten hoch ist. Unter den befragten Westdeutschen teilen nur 32 Prozent diese Meinung.

Als Basis für die Analyse dienen Meinungsdaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA – alle vier Staaten gehören im Korruptionsindex von Transparency International (TI) zu den Top-25 Ländern, die in Sachen Korruptionsbekämpfung international vorne stehen.

Befragt wurden insgesamt 4033 Personen ab 18 Jahren, 1010 davon stammen aus Deutschland. Die Fehlerquote beläuft sich auf maximal 3,1 Prozentpunkte.

