ZDF wegen falscher Darstellung der polnischen Heimatarmee verurteilt – Medien

Medien zufolge sagte Richter Kamil Grzesik am Freitag in der Urteilsbegründung, es gebe in der Serie „eine einseitige und unwahre Darstellung von historischen Fakten“. Soldaten der polnischen Heimatarmee Armia Krajowa würden „nicht in Übereinstimmung mit der Wahrheit“ dargestellt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Russlands Sicherheitsratschef: In Europa entsteht Neonazi-Bündnis<<<

In der ZDF-Serie sollen die Armia Krajowa-Soldaten als Antisemiten und aggressive Nationalisten dargestellt worden sein. In Polen löste das Entrüstung aus. Vor allem rechtskonservative Politiker kritisierten den Dreiteiler als deutschen „Propagandafilm“, so Medien.

Das ZDF kündigte an, das Urteil anzufechten. Es teilte sein Bedauern darüber mit, dass das Gericht „der künstlerischen Freiheit nicht genügend Beachtung geschenkt“ habe.

Die Armia Krajowa war eine Militärorganisation im von Deutschland besetzten Polen. Sie bestand aus Freiwilligen, die sich die Befreiung Polens von den deutschen Besatzungstruppen zum Ziel gesetzt hatten.